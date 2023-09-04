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На фестивале "Книги в городе" в Тобольске познакомят с ремесленниками и сибирской кухней

Общество, 11:32 04 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Познакомиться с ремеслениками, сибирской музыкой и гастрономией смогут гости фестиваля "Книги в городе", который пройдет в Тобольске с 15 по 17 сентября, сообщает администрация города.

"Это больше, чем просто книжная ярмарка, — это целый фестиваль сибирских историй, которые рассказываются не только на привычных бумажных страницах, но и через другие форматы. Мы будем знакомить посетителей с местными ремесленниками, исследуем сибирскую музыкальную сцену, попробуем сибирскую кухню, расскажем промышленную историю региона", - рассказали в администрации Тобольска.

Главная тема фестиваля "Книги в городе-2023" — Витус Беринг и другие исследователи. Именно из этого города стартовала Вторая Камчатская экспедиция великого первооткрывателя.

"Книги в городе" проводят в Тобольске в третий раз.

Подробное расписание мероприятий фестиваля анонсируют в ближайшее время на knigivgorode.ru. Событие состоится при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Возрастное ограничение: 0+.

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# книги , литература , Тобольск

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