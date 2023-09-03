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Тюменцы с ДЦП проходят реабилитацию в аэротрубе

Общество, 11:39 03 сентября 2023

из архива сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте | Фото: из архива сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте

10 молодых тюменцев с одинаковой формой ДЦП с нарушениями опорно-двигательного аппарата проходят реабилитацию в аэротрубе. Занятия, организованные в рамках проекта "#Летаем_Вместе", положительно влияют на физическое состояние людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализуется при поддержке регионального департамента социального развития в рамках гранта губернатора Тюменской области и является частью большой полетной программы #ЛетатьЛегко.

По словам специалистов, нарушение координации и гипертонус мышц – проблемы большинства людей с ДЦП. Именно в аэротрубе наступает вынужденное расслабление мышц. Одновременно без силовой нагрузки тренировка развивает и укрепляет мускулатуру, улучшается координация, ориентироваться в пространстве становится легче, скорость реакций увеличивается.

Также занятия повышают мотивацию и самооценку, пишет "Тюменская область сегодня".

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# ДЦП , реабилитация

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