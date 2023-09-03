24 спортсмена участвуют в заплыве от Абалака до Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 тюменских и тобольских спортсмена принимают участие в эстафетном заплыве по маршруту от Абалака до Тобольска "У нас всегда 36,6" 3 сентября.

Эстафету решили провести в поддержку развития спортивного туризма на территории Тобольска и Тобольского района.

"Маршрут от Абалака до Тобольска невероятно интересен для пловцов. Жители других городов тоже просились к нам, но в этот раз мы решили провести заплыв своими силами, так как у нас пока мало плавательных средств", – рассказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

Трудности, по его словам, обусловлены обмелением реки. Приходится делать забросы спортсменов на опережение. "Дистанцию проплываем всю, но в одно время в эстафете будут плыть два человека. Безопасность соблюдается. Люди проинструктированы, они знают, что делать в экстремальных ситуациях. Опасность может быть в ветре, волне, в усталости. Самое главное – не допустить предельной усталости спортсмена. Для этого рядом находятся ребята, которые наблюдают за их состоянием", – добавил Андрей Агарков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пловцы Игорь Филатов и Игорь Судак видят трудность при заплыве с попаданием в течение. "Главное – держаться фарватера. Там, где судоходная часть у реки, – самое быстрое течение. Самое эффективное продвижение будет там. Вода для нас не проблема: ее температура составляет 18 градусов", – сказали они.

Тюменский пловец Игорь Есечкин пробыл в воде час. "Когда увидел участника рядом с собой, началась борьба, интересное. Погода отличная. Работал, выкладывался. Бывали моменты, казалось, что тебя подхватывает и несет. Было и такое, что как будто пересаживаешься, будто тебя тянут назад за ноги", – поделился он впечатлениями.

Предположительно, эстафета завершится в 14 часов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин