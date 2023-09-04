Теплую неделю без дождей прогнозируют синоптики в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 21 градуса тепла ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 4 по 10 сентября. По данным центра Фобос, в этот период осадки в регионе маловероятны. Преобладающая дневная температура - от 16 до 21 градуса, в первой половине недели будет чуть прохладнее.

В Тюмени 4 сентября днем ожидается малооблачная погода, плюс 15 градусов, северный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью - ясная погода, температура плюс 5 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

5 сентября в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, днем - плюс 16 градусов, ночью – плюс 7. Ветер северный, 4 метра в секунду.

6 сентября воздух днем прогреется до 18 градусов, ночью ожидается плюс 8. В течение суток ожидается переменная облачность и слабый северо-западный ветер.

7 и 8 сентября дневная температура воздуха поднимется до плюс 19, ночью ожидается 12 градусов тепла. Подует слабый северный ветер, небо будет малооблачным.

В выходные дни, 9 и 10 сентября, воздух в дневные часы будет прогреваться до 20 градусов, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха не опустится ниже 10 градусов. Ветер сменит направление с западного на восточное.

Любовь Голышева