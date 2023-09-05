Модельные библиотеки презентуют на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация модельных библиотек "Вместе с книгой открываем мир" начнется на площади 400-летия Тюмени 6 сентября в 18 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Сотрудники детской библиотеки №3 им. С.В. Мальцева расскажут об обновленной библиотеке, выставочной экспозиции, книжных фондах и современном оборудовании, познакомят с платными и бесплатными клубными формированиями.

В этот день также состоится презентация модельной библиотеки "Олимп". Библиотекари расскажут об обновленных библиотечных пространствах, современном оборудовании и пригласят родителей с детьми на открытие библиотеки 27 сентября.

Для самых активных ребят на мероприятии пройдет литературный мастер-класс "Пушистые друзья". Под руководством библиотекарей участники мастер-класса в технике меловые барельефы, используя мел разных цветов, картон и клей ПВА, создадут творческие работы с героями книг Станислава Мальцева.

Возрастное ограничение: 0+.