  • 5 сентября 20235.09.2023вторник
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Модельные библиотеки презентуют на площади 400-летия Тюмени

Общество, 09:39 05 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация модельных библиотек "Вместе с книгой открываем мир" начнется на площади 400-летия Тюмени 6 сентября в 18 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Сотрудники детской библиотеки №3 им. С.В. Мальцева расскажут об обновленной библиотеке, выставочной экспозиции, книжных фондах и современном оборудовании, познакомят с платными и бесплатными клубными формированиями.

В этот день также состоится презентация модельной библиотеки "Олимп". Библиотекари расскажут об обновленных библиотечных пространствах, современном оборудовании и пригласят родителей с детьми на открытие библиотеки 27 сентября.

Для самых активных ребят на мероприятии пройдет литературный мастер-класс "Пушистые друзья". Под руководством библиотекарей участники мастер-класса в технике меловые барельефы, используя мел разных цветов, картон и клей ПВА, создадут творческие работы с героями книг Станислава Мальцева.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# библиотеки , презентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:01 05.09.2023Пожилых тюменцев приглашают на курс по предупреждению возрастных нарушений
09:50 05.09.2023Тюменцы смогут посетить выставку работ Василия Кандинского с 9 сентября
09:39 05.09.2023Модельные библиотеки презентуют на площади 400-летия Тюмени
09:17 05.09.2023Горячую линию о питании в тюменских школах запустил Роспотребнадзор