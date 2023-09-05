В Тюмени две тысячи домов проверили к отопительному сезону

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

До 15 сентября многоквартирные дома Тюмени должны получить паспорт готовности к зиме, сообщает департамент городского хозяйства. Управляющие организации города готовят жилищный фонд к отопительному периоду.

Проверку готовности проводит постоянная городская комиссия. Для получения паспорта управляющие организации предоставляют пакет подтверждающих документов.

На сегодня в комиссию поступили документы от 187 управляющих организаций в отношении 2 тыс. 81 многоквартирного дома, всего к централизованной системе отопления подключено более 3 тыс. 700 многоквартирников.

Большинство заявившихся уже получили паспорта готовности к отопительному периоду. Оставшаяся часть – в стадии проведения проверки представленных документов.