В Тюмени две тысячи домов проверили к отопительному сезону
До 15 сентября многоквартирные дома Тюмени должны получить паспорт готовности к зиме, сообщает департамент городского хозяйства. Управляющие организации города готовят жилищный фонд к отопительному периоду.
Проверку готовности проводит постоянная городская комиссия. Для получения паспорта управляющие организации предоставляют пакет подтверждающих документов.
На сегодня в комиссию поступили документы от 187 управляющих организаций в отношении 2 тыс. 81 многоквартирного дома, всего к централизованной системе отопления подключено более 3 тыс. 700 многоквартирников.
Большинство заявившихся уже получили паспорта готовности к отопительному периоду. Оставшаяся часть – в стадии проведения проверки представленных документов.