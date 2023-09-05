  • 5 сентября 20235.09.2023вторник
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Участницей попавшего в книгу рекордов детского пленэра стала тюменка

Общество, 19:00 05 сентября 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Влада Лоскутова из Тюмени официально стала участницей самого большого детского пленэра, который занесли в Книгу рекордов России. Пленэр во всероссийском детском центре "Орленок" посетили 542 ребенка из 22 регионов страны.

Ученица тюменской гимназии № 16 и школы искусств "Гармония" стала лауреатом I степени. На основном пленэре была свободная тема, и Влада решила отступить от изображения пейзажей и нарисовала символы Тюменской области.

"На моей картине ткачиха ковров и платков с тюменскими узорами, символика нашего региона и, конечно же, рыбка — наша гордость", — пояснила школьница.

Участие Влады в конкурсе стало возможным благодаря помощи депутата Госдумы Николая Брыкина, он помог организовать поездку, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Книга рекордов России , пленэр , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:22 05.09.2023447 подростков из Нижнетавдинского района поработали на летних каникулах
19:00 05.09.2023Участницей попавшего в книгу рекордов детского пленэра стала тюменка
18:05 05.09.2023Книга, написанная тюменцами, стала финалистом национального конкурса
17:54 05.09.20236 сентября - события дня