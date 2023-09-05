Участницей попавшего в книгу рекордов детского пленэра стала тюменка

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Влада Лоскутова из Тюмени официально стала участницей самого большого детского пленэра, который занесли в Книгу рекордов России. Пленэр во всероссийском детском центре "Орленок" посетили 542 ребенка из 22 регионов страны.

Ученица тюменской гимназии № 16 и школы искусств "Гармония" стала лауреатом I степени. На основном пленэре была свободная тема, и Влада решила отступить от изображения пейзажей и нарисовала символы Тюменской области.

"На моей картине ткачиха ковров и платков с тюменскими узорами, символика нашего региона и, конечно же, рыбка — наша гордость", — пояснила школьница.

Участие Влады в конкурсе стало возможным благодаря помощи депутата Госдумы Николая Брыкина, он помог организовать поездку, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.