Специалисты рекомендуют о весенних клумбах позаботиться с осени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В самом начале осени специалисты рекомендуют садоводам и дачникам заняться посадкой луковичных и многолетних цветов. К началу холодов саженцы, по словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Натальи Стёпиной, успевают прижиться и подготовиться к зимовке.

"Нарциссы, любят песчаные рыхлые почвы, солнечные места, грядка должна быть защищена от ветра. Не следует допускать соседства нарциссов с другими луковичными, - рассказала она. - Крокусы превосходно себя чувствуют на солнечных грядках, но также возможно и выращивание на участках с рассеянной тенью. Выбираем участки с водопроницаемыми и рыхлыми почвами".

Тюльпаны высаживаем осенью при стабильной температуре +10 градусов. Чтобы запустить процесс активного развития цветка, луковицам тюльпанов требуется своеобразная встряска холодом. Именно поэтому тюльпаны следует высаживать со второй половины сентября. Сажать лучше всего на солнечных участках, которые защищены от ветра. Почва должна быть рыхлой, водопроницаемой с хорошими дренажными свойствами. Застой влаги на грядке недопустим.

Для гиацинтов под посадку выбираем ровные солнечные области сада, на которых не застаивается влага. Работы начинают при температуре почвы 10 градусов. Между луковицами гиацинтов оставляют 10-15 см. Лилии специалист рекомендует выращивать на солнечной грядке, которая защищена от ветра. Грунт необходим плодородный, рыхлый. Также осенью можно посадить и многолетники.

"Мир многолетних растений очень разнообразен. Каждый дачник сможет найти те цветы, которые преобразят его приусадебный участок, и будут радовать своим цветением долгие годы, - утверждает агроном Наталья Стёпина. - Их размножают семенами и делением куста".

Астру высевают, когда за окном более недели держится минусовая температура. Семечки углубляют примерно на полсантиметра. Для пышного цветения весной ростки прореживают на расстояние 20-30 см.

Подзимний посев дельфиниума это простой способ получить цветущие заросли в мае. Семена присыпают легким слоем песка и торфа, защищая от холодов. Трех-четырехлетние цветы размножают делением корневища, разрезая их на 8-10 частей.

Чтобы примула зацвела в мае, ее засевают в открытый грунт в конце сентября. Заглубляют семена на полсантиметра и укрывают, чтобы уберечь от сильных морозов зимой. Пересадку примул тоже планируют на осень (конец сентября-октябрь).

В течение всего сентября можно высаживать клематис. Если сделать это позже, у растения просто не хватит времени на адаптацию и укоренение, соответственно, с наступлением холодов оно попросту погибнет. Также не следует высаживать его слишком рано – при тёплой солнечной погоде клематис быстро обживётся на новом месте и пойдёт в рост, что также недопустимо для него.