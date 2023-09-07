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Экс-кандидат в депутаты Тюменской гордумы Рудик Манукян вернул в бюджет 9 млн рублей

Происшествия, 21:51 07 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Задержанный за финансовые махинации экс-кандидат в думу Тюмени Рудик Манукян получил из бюджета более 1 млрд рублей. 7 сентября со счета его фирмы было перечислено более 9 млн рублей на счет городского департамента дорожной инфраструктуры.

Ранее Рудик Манукян, который баллотировался в гордуму по 16 округу от партии "Новые люди", снял свою кандидатуру, сославшись на болезнь. Но позже выяснилось, что его арестовали по подозрению в финансовых махинациях.

Рудик Манукян с 2017 года заработал на муниципальных контрактах более 1 млрд рублей. Большая их часть была заключена с департаментом дорожной инфраструктуры, управами Ленинского и Калининского округов. Предмет договоров - строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и скверов, пишет "Тюменская область сегодня".

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# финансовые махинации

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