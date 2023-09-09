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827 первоклашек с особенностями развития пошли в школы Тюменской области в 2023 году

Общество, 11:39 09 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

827 детей Тюменской области с особенностями развития пошли в первый класс в 2023 году. Среди детей есть ученики как с ментальными нарушениями, так и опорно- двигательного аппарата. В регионе работает 450 школ, в которых созданы условия для интегрированного обучения, а также открыты 16 специальных коррекционных школ, сообщает издание "АиФ Тюмень".

"Специальные образовательные условия создаются в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, адаптированной программой и с учетом индивидуальной программой реабилитации для инвалидов", - сказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Ребят с особенностями развития в обучении сопровождают тьюторы. На сегодня в образовательных учреждениях региона работают 120 таких специалистов.

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# дети с ОВЗ , первоклассники

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