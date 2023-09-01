Участник СВО из Тобольска принял участие в выборах губернатора Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На выборах губернатора Тюменской области проголосовал участник СВО с позывным "Опер" из Тобольска. Мужчина работал в органах МВД, в сентябре 2022 года ушел добровольцем на спецоперацию.

Сейчас тоболяк находится дома в кратковременном отпуске. "Я считаю, что это одна из важнейших целей на сегодня. Хочу подметить, что на СВО Тюменская область очень хорошо поддерживает бойцов", - поделился он.

Он подчеркнул также, что в единый день голосования решается, какой будет Тюменская область и кто ей будет управлять. Тоболяк считает очень важным шагом участие в голосовании.

Напомним, избирательные участки работают 10 сентября до 20 часов. В Тюменской области проходит 36 избирательных кампаний. В единый день голосования жители выбирают губернатора Тюменской области.