В Тюменской области среди охотников распределят 1599 разрешений на добычу косуль
Общество, 14:26 11 сентября 2023
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
1 тыс. 599 разрешений на добычу сибирской косули распределят среди охотников Тюменской области на сезон 2023-2024 г. Жеребьевка пройдет 12 сентября, начало в 10 часов, сообщает региональный Госохотдепартамент.
В первую очередь проводится распределение разрешений на добычу взрослых особей, а затем по группе косуль в возрасте до года по общедоступному охотничьему угодью каждого муниципального района или городского округа Тюменской области.
Видеотрансляция организована на портале ведомства.