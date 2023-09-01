В Тюменской области среди охотников распределят 1599 разрешений на добычу косуль

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

1 тыс. 599 разрешений на добычу сибирской косули распределят среди охотников Тюменской области на сезон 2023-2024 г. Жеребьевка пройдет 12 сентября, начало в 10 часов, сообщает региональный Госохотдепартамент.

В первую очередь проводится распределение разрешений на добычу взрослых особей, а затем по группе косуль в возрасте до года по общедоступному охотничьему угодью каждого муниципального района или городского округа Тюменской области.

Видеотрансляция организована на портале ведомства.