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В Тюменской области среди охотников распределят 1599 разрешений на добычу косуль

Общество, 14:26 11 сентября 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

1 тыс. 599 разрешений на добычу сибирской косули распределят среди охотников Тюменской области на сезон 2023-2024 г. Жеребьевка пройдет 12 сентября, начало в 10 часов, сообщает региональный Госохотдепартамент.

В первую очередь проводится распределение разрешений на добычу взрослых особей, а затем по группе косуль в возрасте до года по общедоступному охотничьему угодью каждого муниципального района или городского округа Тюменской области.

Видеотрансляция организована на портале ведомства.

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# Госохотдепартамент , жеребьевка , косуля

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