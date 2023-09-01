На Тюменском нефтегазовом форуме ожидают около 10 тысяч участников

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Около 10 тыс. участников ожидают на Тюменском нефтегазовом форуме TNF – 2023. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Нынешний форум юбилейный – 20-й. Мы ожидаем около 10 тысяч человек, которые примут участие в нем. С каждым годом растет число выставочных стендов, где представляют наработки в нефтегазовой сфере. В этом году их будет 60. Все эти цифры говорят об одном – наша площадка востребована и способна привлекать внимание людей, которые определяют положение дел в разных сферах деятельности", – написал Андрей Пантелеев.

Одним из центральных событий форума станут технологические дни, где речь пойдет о конкретных проектах.

"В итоге мы ждем принятия реальных документов, а также укрепления партнерских связей между промышленниками и представителями нефтегазовой сферы", – заключил заместитель главы региона.