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Тюменцы посоревнуются с командами со всей России в фоновой ходьбе

Общество, 09:07 14 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ко всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе "Человек идущий" присоединятся жители Тюменской области. Регистрация участников проекта начнется 26 сентября, сообщает региональный департамент по спорту.

Участниками станут команды среди муниципальных, корпоративных, студенческих, семейных команд, команд пенсионеров и любителей. Сами соревнования пройдут с 15 октября по 15 ноября.

В 2022 году во всероссийском проекте участвовали более 2 тыс. 500 тюменцев. Четырнадцать представителей Тюменского центра ЗОЖ разных возрастов преодолели почти 10 млн шагов. Их команда стала 12 в списке лучших.

Для участия необходимо собрать команду из нескольких человек в своей категории и скачать мобильное приложение "Человек идущий". Через эту платформу телефон считывает шаги каждого участника команды и формирует рейтинг.

В период проведения соревнований все участники через мобильное приложение получают методические рекомендации по оптимальному режиму двигательной активности. Победительницей станет команда, показавшая лучший результат в своей программе.

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