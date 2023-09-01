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Двух жительниц Ямала избавили от головных болей тюменские нейрохирурги

Общество, 16:16 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 70-80 операций в год проводят специалисты Федерального центра нейрохирургии в Тюмени пациентам с мальформацией Арнольда-Киари, сообщает пресс-служба учреждения. Это заболевание головного мозга, связанного со смещением мозжечка в позвоночный канал.

Жительниц Ямала 15 и 5 лет прооперировали в августе.

"Мы живем в тундре, весной прошлого года у Насти начались сильные головные боли. Обратились за помощью в Ямбург, затем нас направили в Новый Уренгой, потом в Надым. Когда мы прошли все обследования, врачи сказали, что все очень серьезно, нужна операция. Вот так мы попали в центр в Тюмень", - рассказала мама пятилетней девочки Надежда.

У 15-летней Ренаты из Губкинского похожая история, все началось с сильных головных болей. В центр девушка приехала на операцию.

Ранее считалось, что аномалия Арнольда-Киари всегда носит врожденный характер, но сейчас специалисты считают, что у большинства людей смещение миндалин мозжечка происходит во время бурного роста мозга в условиях медленно растущих костей черепа.

"Мальформация Арнольда Киари – заболевание сложное, выявляется, как правило, в возрасте 7-10 лет, может проявиться раньше, в редких случаях и у взрослого человека. Операции девочкам мы провели малоинвазивным способом, все, что запланировали, сделали. На четвертые сутки их выписали. Такие операции, в основном, делаются однократно, редко повторно", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Тюмени Юрий Якимов.

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# Федеральный центр нейрохирургии

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