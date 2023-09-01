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Около 1 тыс. 500 раз посетили жители с. Плеханово новый ФАП с начала года

Общество, 15:32 13 сентября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 498 раз посетили жители с. Плеханово Ярковского района новый ФАП, открытый в начале 2023 года. Здание возвели в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

В Плеханово проживают 293 человека, 49 детей и 78 взрослых. Пациенты отмечают, что новый ФАП им нравится - он красивый и комфортный, сообщает департамент здравоохранения региона.

"Все только впереди. Сезон ОРВИ и гриппа начинается, а значит, надо подготовиться. Вакцину уже получили, готовы к приему пациентов и проведению вакцинации", - рассказала заведующая ФАПом Светлана Кузубова.

Напомним, в Ярковском районе возвели 5 ФАПов в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в конце прошлого года: поселок Усть-Тавда, село Караульнояр, деревня Карбаны, село Плеханово и деревня Петропавловка.

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# модернизация , ФАП , Ярковский район

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