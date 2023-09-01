Введение новой господдержки участников СВО поддержали депутаты Тюменской облдумы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение новой меры господдержки участников специальной военной операции поддержали депутаты Тюменской областной думы. Она касается наделения предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО и ветеранов боевых действий, статусом социальных, сообщает региональное законодательное собрание.

"Социальные предприниматели, как известно, имеют ряд преференций в осуществлении своей деятельности. Это важная инициатива единороссов позволит ребятам, вернувшимся из зоны боевых действий, побыстрее адаптироваться к мирной жизни, трудоустроиться, и в случае необходимости поменять сферу деятельности или специальность. Наша задача сделать сегодня все, чтобы максимально поддержать наших бойцов. Законопроект предоставляет полный набор инструментов для полноценной профессиональной реализации участников СВО. Кроме того, он направлен на решение кадровых вопросов, которые остро стоят пред отечественными предприятиями и организациями", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Законопроект внесен в Госдуму первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и сенатором верхней палаты парламента, членом президиума генсовета партии Андреем Кутеповым. По нему предлагается расширить категории граждан, при трудоустройстве которых предприниматель может стать социальным.

"Еще одна мера господдержки участников СВО и ветеранов боевых действий – это свидетельство нашей заботы о тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает интересы Родины, защищает наше Отечество", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.

На сегодняшний день в категорию социальных уязвимых граждан включены инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов до 23 лет.