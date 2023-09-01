Каждому пятому жителю Тюмени не хватает 20 тысячи рублей для комфортной жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 тыс. рублей дополнительного дохода не хватает для комфортной жизни каждому пятому жителю Тюмени. Такой ответ дал 21 % опрошенных. Еще 18 % указали, что для ощущения финансовой безопасности им требуется 1 млн рублей накоплений, следует из исследования СК "Ренессанс Жизнь" и финансового маркетплейса "Сравни.ру".

Тем не менее 42 % респондентов признались, что любой дополнительный доход они сразу же тратят. В основе такой тактики у 20 % лежит стремление ни в чем себе не отказывать и немедленно исполнить задуманное, еще столько же считают свои накопления незначительными. А 10 % спускают деньги из-за страха инфляции.

Несмотря на это, 58 % тюменцев стараются откладывать деньги с любого дохода. А предпочтения в накоплениях распределились так: открытие вклада в банке под выгодный процент предпочитают 47 % или инвестиционного счета - 22 %. 17 % вкладываются в покупку драгоценных металлов и программы инвестиционного страхования жизни - 9 %. На накопления жители областного центра покупают недвижимость, автомобили или переезжают в другой город.

Заместитель генерального директора "Сравни.ру" Алексей Грибков отметил устойчивый интерес к накоплениям у россиян. В августе 2023 года открытием вкладов интересовались на 40 % больше, чем годом ранее.

А по словам генерального директора "Ренессанс Жизнь" Олега Киселева, ценность финансовой безопасности особенно ощущается людьми в периоды неопределенности.

"Во многом поэтому сборы по накопительному страхованию жизни в нашей стране в 2022 году резко выросли – на 60 %, а по итогам первого полугодия 2023 года еще на 27 %. Эти продукты сочетают в себе создание накоплений регулярными взносами с финансовой защитой от рисков для жизни и здоровья на весь срок действия программы. Сделав первый взнос, по большинству продуктов НСЖ клиент сразу получает страховую защиту на сумму запланированных накоплений, которые будут созданы к концу программы через пять, 10 или более лет", — подчеркнул руководитель.

В опросе участвовали 1 тыс. 200 жителей крупных городов России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.