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В Тюменской области родители детей-инвалидов смогут накапливать оплачиваемые дни отдыха

Общество, 08:56 18 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Накапливать дополнительные оплачиваемые выходные родители детей с инвалидностью могут с 1 сентября. Как сообщает департамент труда и занятости Тюменской области, положено до 24 таких дней подряд.

Родителям полагается четыре дополнительных выходных для ухода за ребенком с инвалидностью в месяц, однако раньше их нельзя было суммировать и переносить.

Теперь за календарный год можно будет накапливать до 24 дней и использовать их одномоментно. Воспользоваться накопленными днями сможет любой из родителей один раз в год. Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка родителя.

Отмечается, что график использования надо предварительно согласовать с работодателем.

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