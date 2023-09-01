Писатель Олег Шишкин презентует проект о Витусе Беринге и его экспедиции в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект, посвященный первооткрывателю Витусу Берингу и его Великой Северной экспедиции, представляет писатель, телеведущий, архивист Олег Шишкин на фестивале сибирских историй "Книги в городе. Тобольск", который проходит с 15 по 17 сентября.

"Эта история не рассказана по большему счету. Я думаю, это была и остается самой большой экспедицией в истории России. Она состояла из девяти отрядов. Девять отрядов – это вообще-то корабли, которые нужно было перетащить на себе волоком", – сказал Олег Шишкин.

Писатель считает правильным, если бы в Тобольске когда-нибудь появился памятник капитанам Великой Северной экспедиции. Конечно, эту пирамиду венчает Беринг, но вокруг него были и другие люди, говорит Олег Шишкин.

Тобольск являлся отправной точкой исследователей. "Этот город превращался в хаб, куда с одной стороны шли экспедиционные отряды из Санкт-Петербурга. Они должны были подготовить все, что нужно, чтобы двигаться к Охотскому морю. Это же огромный путь. Тобольск – это та самая точка, откуда Россия достигла Америки – дикой страны индейцев и эскимосов. В городе у исследователей происходили важные организационные моменты. Оттолкнувшись от Тобольска уйти сквозь всю Сибирь – каким нужно обладать запалом. Без Тобольска у нас не было бы ни Тихоокеанской границы, ни границы, проходящей по Северному Ледовитому океану", – сказал Олег Шишкин.

Сейчас писатель работает над сценарием фильма о великом первооткрывателе. Этому была посвящена его встреча в первый день фестиваля.

16 сентября в 18 часов на ул. Мира начнется лекция Олега Шишкина "Беринг тур: без дороги вслед за Берингом". 17 сентября в 15 часов любителей истории приглашают на лекцию "Беринг мемориал: Соратники командора".

Тобольск писатель и сценарист называет одним из своих любимых городов. Он находит его очень атмосферным. По его словам, большую историю и довольно насыщенную историческую судьбу Тобольска сложно сравнить с каким-либо другим городом Сибири. "Здесь родилось огромное количество ярких исторических, литературных личностей", – отмечает Олег Шишкин.

Напомним, фестиваль сибирских историй "Книги в городе. Тобольск" проходит 15-17 сентября в Тобольске в третий раз. В 2023 году героями события стали Витус Беринг и другие путешественники, выбравшие Тобольск как отправную точку для своих экспедиций. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин