Тюменцы поборются за Молодежную лидерскую премию

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Тюменцы могут подать заявки на Молодежную лидерскую премию до 5 октября на сайте молодежнаяпремия.рф.

Участники должны быть лидерами молодежных сообществ и НКО региона в возрасте от 18 до 35 лет и иметь опыт реализации социально значимых инициатив на территории Тюмени и юга Тюменской области в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

С 6 октября до 9 ноября определят шорт-лист премии. Лидеры этого этапа смогут поучаствовать в нетворкинг-вечере и марафоне событий с 10 ноября по 25 декабря. Нетворкинг-вечер состоится в ноябре — участники познакомятся с партнерами премии и создадут площадку для коммуникации между лидерами. Затем стартует марафон событий от участников шорт-листа. Активисты разделятся на команды и совместно проведут инфоповоды и события.

В начале 2024 года сформируют экспертный совет для отбора 72 победителей Молодежной лидерской премии. По его итогам в марте 2024 года лидеров наградят в правительстве Тюменской области. С марта по июль 2024 года проекты разместят в онлайн-каталоге и на официальном сайте премии, пишет КП-Тюмень.