  • 17 сентября 202317.09.2023воскресенье
  • USD96,6338
    EUR103,0358
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы смогут поблагодарить педагогов через экраны билбордов

Общество, 20:39 17 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изображения со словами благодарности педагогам от студентов и учеников появятся на электронных билбордах Тюмени с 4 по 6 октября, ко Дню учителя (5 октября).

15 сентября стартовала акция "Благодарю", в которой тюменцам предлагают выразить признательность любимому педагогу. Для того, чтобы текст со словами благодарности появился на улицах города, тюменцам нужно заполнить Яндекс.Форму, прикрепленную к посту об акции в группе ВКонтакте "Медиацентр | Тюмень" до 24 сентября: указать свое имя, имя учителя, место его работы (школа/колледж/университет) и оставить теплые пожелания.

Команда Медиацентра отберет самые душевные "спасибо". И в преддверии Всемирного дня учителя они появятся на 25 городских билбордах: на центральных улицах города, возле ТЦ "ЦУМ", ТРЦ "Галерея Вояж", ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Премьер", ТЦ "Калинка", ТРЦ "Сити Молл", ТЦ "Магеллан", и ТЦ "Москва", сообщает "Мегатюмень".

"Так мы хотим отблагодарить наших педагогов и наставников за их труд, за то, что они вложили в нас знания, которые мы применяем и по сей день. А школьникам и студентам хотим напомнить о том, как важна роль учителя в их жизни", — руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области рассказала Валерия Иванова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 17.09.2023Тюменцы смогут поблагодарить педагогов через экраны билбордов
18:52 17.09.2023Капсюльный револьвер Сэмюэла Кольта можно увидеть на новой выставке в Ялуторовске
18:00 17.09.202318 сентября - события дня
17:03 17.09.2023Ембаевские первоклассники будут заниматься в новом компьютерном классе