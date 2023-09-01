Тюменцы смогут поблагодарить педагогов через экраны билбордов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изображения со словами благодарности педагогам от студентов и учеников появятся на электронных билбордах Тюмени с 4 по 6 октября, ко Дню учителя (5 октября).

15 сентября стартовала акция "Благодарю", в которой тюменцам предлагают выразить признательность любимому педагогу. Для того, чтобы текст со словами благодарности появился на улицах города, тюменцам нужно заполнить Яндекс.Форму, прикрепленную к посту об акции в группе ВКонтакте "Медиацентр | Тюмень" до 24 сентября: указать свое имя, имя учителя, место его работы (школа/колледж/университет) и оставить теплые пожелания.

Команда Медиацентра отберет самые душевные "спасибо". И в преддверии Всемирного дня учителя они появятся на 25 городских билбордах: на центральных улицах города, возле ТЦ "ЦУМ", ТРЦ "Галерея Вояж", ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Премьер", ТЦ "Калинка", ТРЦ "Сити Молл", ТЦ "Магеллан", и ТЦ "Москва", сообщает "Мегатюмень".

"Так мы хотим отблагодарить наших педагогов и наставников за их труд, за то, что они вложили в нас знания, которые мы применяем и по сей день. А школьникам и студентам хотим напомнить о том, как важна роль учителя в их жизни", — руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области рассказала Валерия Иванова.