В Тюменской области на молочном комплексе внедрили систему управления стадом

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Систему "Молоко 2.0" по управлению стадом крупного рогатого скота внедрили на молочном комплексе ООО "Тюменские молочные фермы". В случае успешной реализации новой технологической платформы рассматривается масштабирование пилотного проекта на всю российскую отрасль, сообщает ГК "Дамате".

Система включает набор сервисов для контроля текущих процессов и прогнозное моделирование показателей; встроенные конструкторы отчетности и интеграционные механизмы по передаче данных в государственные системы; возможность осуществления BI-аналитики и встроенный конструктор бизнес-процессов.

"Цель проекта – заместить действующие иностранные системы управления стадом и обеспечить более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. Проект внесен в перечень особо значимых и получил поддержку Фонда "Сколково" в рамках Национальной программы "Цифровая экономика РФ"", - рассказали в компании.

Это первый этап реализации проекта, на втором этапе специалисты планируют осуществить дальнейшую программную доработку по требованиям и пожеланиям заказчика. Перевод системы в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 году.

Напомним, "Дамате" начала внедрение проекта по управлению стадом КРС на молочном комплексе в Тюменской области летом 2023 года. Самый современный в Сибири молочный комплекс – "Тюменские молочные фермы", рассчитан на производство 55 тысяч тонн молока-сырья в год. Мощности фермы позволяют содержать 13,5 тысячи голов КРС, из которых шесть тысяч голов - дойное стадо.