Тюменский режиссер и продюсер участвовала в съемках сериала "Кибердеревня"

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Премьера комедийного сериала "Кибердеревня" пройдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 23 сентября. В работе над созданием проекта работала тюменский режиссер и продюсер Мария Миць.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, она составляла календарно-постановочный план подготовки проекта в целом и каждого съемочного дня, следила за выполнением тайминга, работала над кадрами по задаче творцов.

"Я столькому с вами научилась! Я видела столько городов, наездила столько километров… я столько смеялась! Я видела рождение новых планет, летала на космических кораблях и до сих пор влюблена в каждую сцену, каждого персонажа, каждого члена съёмочной группы. То, какую махину мы провернули – это чудо. И я, думая о вас, испытываю теплейшую благодарность за причастность к чему-то настолько самобытному и настоящему…", – обратилась Мария в своих соцсетях к коллегам по сериалу.

По сюжету сериала главный герой Николай в 2100 году счастливо живет с семьей на Марсе и ведет роботизированное хозяйство, пока на месте его деревни не собираются построить новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Отметим, что "Кибердеревня" – не первый проект тюменки в качестве второго режиссера. Знакомство с профессией состоялось в 2017 году на съемках фильма "Тобол" в Тобольске.

Сейчас она продюсер и второй режиссер. Принимает участие в сессиях, делится своим опытом и вместе с коллегами стремится развить киноиндустрию в тюменском регионе до высокого уровня.

На Промышленно-энергетическом форуме TNF Мария Миць подписала соглашение о вступлении в кластер креативных индустрий. Первыми участниками тюменского кластера стали также "Институт развития кино и медиа" (генеральный директор Николай Данн) и продюсерский центр "Мир кино" (генеральный директор Максим Габула).

5 октября она с другими представителями отрасли примет участие в форуме "КПД" как участник стратегической сессии "Формирование кластера креативных индустрий: кино и медиа".

Сессия проводится бесплатно и рассчитана на 45 участников из сферы киноиндустрии. Представители сферы кино и медиа могут присоединиться, оставив заявку по ссылке.