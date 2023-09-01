Полпред Владимир Якушев поздравил Тюменское президентское кадетское училище с 10-летием

| Фото: правительство Тюменской области, выпуск 2022 года | Фото: правительство Тюменской области, выпуск 2022 года

Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев поздравил сотрудников и обучающихся Тюменского президентского кадетского училища с 10-летием учебного заведения.

"С самого начала в училище был сделан упор на высокие образовательные и воспитательные стандарты: на качество преподавания, спортивную подготовку, дисциплину, патриотическое воспитание, - подчеркнул Владимир Якушев. - Сегодня Тюменское президентское кадетское училище - гордость Уральского федерального округа. Его выпускники успешно продолжают образование в вузах. Половина ребят выбирают для себя военные специальности. Каждый пятый поступает в Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова".

Он добавил, что за успехами выпускников стоит огромный труд педагогов и наставников - профессионалов, которые воспитывают в учениках терпение и целеустремлённость, ориентируют их на общечеловеческие ценности, поддерживают в трудные моменты и мотивируют на большие свершения.

За время существования из стен училища вышли 543 кадета 11 классов, 67 из них занесены в "Золотую книгу" выпускников президентских кадетских училищ Министерства обороны.

Сегодня в Тюменском ПКУ обучаются 711 воспитанников со всей России. Ежегодно кадеты становятся победителями и призёрами молодёжного форума "Шаг в будущее", Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийских юношеских чтений им. Вернадского, Всеармейских олимпиад по математике, физике, английскому языку и других конкурсов.