Форум "На 55 с плюсом!" пройдет на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областной форум "На 55 с плюсом!" состоится в Тюмени 1 октября. Главное мероприятие пройдет с 13 до 16 часов на ул. Дзержинского.

Тюменцы серебряного возраста смогут записаться на занятия спортом и в клубы по интересам, получить полезные рекомендации от медиков или запланировать культурное мероприятие. Горожан ждут музыкальная площадка с духовым оркестром, театрализованные экскурсии от купчихи и волонтерского проекта "Гиды 55+" и многое другое.

Мероприятие пройдет в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой", приуроченной к Международному дню пожилых людей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.