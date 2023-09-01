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Отопительный сезон стартует в Тобольске 27 сентября

Общество, 14:48 25 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон начнется в Тобольске 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные, и с завтрашнего дня прогнозы синоптиков не радуют хорошей температурой. Социальные объекты по заявкам практически все подключились к теплу", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Он напомнил, что ремонтная кампания в этом году была объемной, но как и обещали горячую воду вернули в дома до 1 сентября, за исключением некоторых адресов. Сейчас горячее водоснабжение полностью восстановлено.

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# Максим Афанасьев , отопительный сезон , Тобольск

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