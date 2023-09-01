Первый студенческий слет Тюменской области состоится в начале октября

| Фото: ТРО Всероссийского студенческого корпуса спасателей, АНО «Центр подготовки в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях» | Фото: ТРО Всероссийского студенческого корпуса спасателей, АНО «Центр подготовки в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях»

I студенческий слет Тюменской области "Территория безопасности" состоится на базе "Ребячьей республики" с 4 по 8 октября. Более 60 человек пройдут образовательный блок вместе с экспертами в сфере обеспечения безопасности, сообщают организаторы.

В первый день МЧС России по Тюменской области проведет выставку пожарной техники на площади 400-летия Тюмени, которая станет точкой сбора и регистрации всех участников слета.

В течение пяти дней студенты усовершенствуют навыки проведения поисково- и аварийно-спасательных работ, отработают системы взаимодействия с силовыми структурами в области обеспечения безопасности. Их научат оказывать первую помощь, обучат тактической медицине, работе с пожарным оборудованием и другому. Также пройдут "Диалоги на равных" с Героями России и руководством ГУ МЧС России по Тюменской области.

В последний день в рамках празднования дня гражданской обороны Российской Федерации для участников проведут командно-штабные учения для отработки полученных навыков. Ребята должны будут продемонстрировать элементы спасения и эвакуации с высоты. Будет имитировано ДТП с извлечением пострадавшего из машины и оказанием первой медицинской помощи. Также студенты ликвидируют последствия пожара и организуют работу штаба по управлению поисково-спасательными работами.