Из Тобольска откроют прямые рейсы в Омск два раза в неделю

| Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов

Продажи билетов по маршруту Омск - Тобольск - Омск открыла авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Первый рейс состоится 6 октября.

В дальнейшем отправиться в Омск прямым рейсом из Ремезова можно будет по пятницам и воскресеньям. Вылет в пятницу - в 13 часов 50 минут, в воскресенье - в 10 часов 50 минут. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути - один час, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, что сейчас из Ремезова можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.