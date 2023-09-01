Тюменские нефтепроводчики повысили надежность инфраструктурных объектов в трех регионах

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Томской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы четырех магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС "Александровская" (Томская область) выполнено подключение к технологическим трубопроводам резервуара объемом 20 тыс. куб. метров, построенного взамен емкости, эксплуатируемой с 1972 года. Строительство резервуара диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м ведется с 2022 года в рамках программы реконструкции и строительства объектов предприятия. На возведение емкости было использовано около 476 тонн металлоконструкций. В процессе строительства выполнено устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов и вспомогательных коммуникаций. Для обеспечения защиты от коррозии на наружную поверхность металлоконструкций резервуара нанесено антикоррозионное покрытие.

Подключение нового подпорного насосного агрегата к системе МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев выполнено на НПС № 2 "Торгили" (Тюменская область). Установленное взамен ранее действовавшего насосное оборудование обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти.

В рамках плановой остановки работы трубопровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев подключен новый участок резервной нитки МН. Работы по замене участка магистрали в пойме реки Демьянка (Тюменская область) проводятся в соответствии с программой технического перевооружения. Заменённый участок протяженностью 2,7 км выполнен из труб диаметром 1220 мм с толщиной стенки 19 мм, он был уложен в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций. В период реконструкции транспортировка нефти осуществлялась по действующему МН. Своевременная замена участка по результатам диагностики позволила повысить надежность транспортировки нефти.

Кроме того, на линейной части МН и нефтеперекачивающих станциях "Пур-Пе", "Вынгапур", "Раскино", "Демьянское" проведена замена запорной арматуры.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов предприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.