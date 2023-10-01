Правовой марафон для пожилых жителей Тюмени проведут 2 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правовой марафон для пожилых жителей Тюмени проведут 2 октября в центре "Семья". С пенсионерами встретятся представители областной нотариальной палаты, первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины, прокуратуры и другие специалисты, сообщает учреждение.

Организаторы рассчитывают, что особенно полезной будет беседа с представителем Банка России. Он расскажет пожилым, как защититься от финансовых мошенников. А в ходе общения со специалистом Роспотребнадзора, можно узнать основные правила защиты прав потребителей.

В конце марафона участники получат индивидуальные консультации по личным вопросам.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.