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Возрастных жителей Тюменской области проконсультирует гериатр

Общество, 15:32 01 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возрастные жители Тюменской области могут получить консультацию врача-гериатра в медико-социальном отделении поликлиник по месту жительства. Гериатрическая помощь особенная, она учитывает все нюансы здоровья таких пациентов.

Гериатр оценивает сохранность основных способностей к самообслуживанию, качество сна. На приеме, для сбора полной информации, ему нужно сообщить обо всех хронических заболеваниях и назначенном лечении. Желательно, чтобы доктор мог ознакомиться с медицинской картой пациента, выписками из амбулаторных и стационарных учреждений, результатами последних анализов.

Кроме этого, он проанализирует психологическое состояние пациента: сохранность памяти, когнитивных функций, способность к восприятию новой информации, стабильность эмоционального фона, наличие возрастных изменений психики. Для этого в арсенале гериатра различного рода тестирование, сообщает "Тюменская область сегодня".

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