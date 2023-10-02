В Тюмени стартовала деловая программа форума креативных предпринимателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деловая программа форума креативных предпринимателей КПД стартовала в Тюменском технопарке 2 октября. Она началась с дискуссии "Стратегия развития креативных индустрий" с участием главы города, предпринимателей, застройщиков, представителей вузов. Всего собрались более 100 человек.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев напомнил всем присутствующим, что область входит в топ-5 регионов по развитию креативных индустрий.

"Это не только культурные мероприятия, это все, что связано с интеллектуальным трудом, что генерирует человек. На мой взгляд, мы сейчас стоим на пороге создания новых кластеров. Мы со своей стороны будем поддерживать и наращивать меры поддержки для креативных индустрий, которые итак попадают в число тех льгот и различных инструментов, которые есть на территории региона. При этом надо помнить, что всегда развитие территорий шло не только за счет государства, были меценаты. Поэтому давайте объединяться", - подчеркнул он.

Вклад креативных индустрий в валовый муниципальный продукт (ВМП) на сегодняшний день в Тюмени составляет 14,1 %. Всего в этой сфере находится 27 тыс. 912 жителей. В скрытых креативных индустриях этот процент – 4,7. В сфере находятся 9 тыс. 448 человек. По словам главы города Руслана Кухарука, для того, чтобы выявить их и создать условия для ведения бизнеса, сделана ставка на развитие этого направления.

Так, создано Тюменское агентство развития креативных индустрий, в вузах запустили специализированные программы. К примеру, начала работать магистратура концептуальной урбанистики, антропошкола ТюмГУ и многое другое. Также разработали такие проекты, как пешеходную ул. Дзержинского, промышленный технопарк "ДСК-500", событийный парк Алебашево, тематический парк РЖД "Ворота Сибири".

К 2030 году доля креативных индустрий в ВМП должна составлять не менее 20 %, уверен Руслан Кухарук.

"Думаю, все, что мы сделали, и этот форум, помогут нам не просто заявить, что мы ставку сделали и в этом направлении идем, но и в целом повлиять на развитие нашего региона. Может, амбициозные поставили цели, но я считаю, что они достижимы в части того, что мы хотели видеть к 2030 году", - поделился глава города.

Напомним, КПД – это первый форум креативных предпринимателей, а не креативных индустрий или проектов. Он многосоставной – большое внимание уделено развитию бизнесменов, сессиям, дискуссиям, мастер-классам, которые принесут пользу. Завершится серия событий 8 октября. Подробная программа размещена в Telegram-канале форума.

Виктория Макарова