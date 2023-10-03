Сфере креативных индустрий Тюменской области требуются более 2 тыс. специалистов

| Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте | Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте

Более 2 тыс. вакансий заявили предприниматели в сфере креативных индустрий в Тюменской области. Это примерно 10 часть от общей потребности рынка труда региона.

Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров на дискуссии "Стратегия развития креативных индустрий" форума КПД.

Он привел примеры наиболее массовых востребованных вакансий. По его словам, работодателям требуются культорганизаторы, артисты, музыкальные работники, медиаспециалисты, архитекторы, дизайнеры, кондитеры, экскурсоводы и другие. Также одна из развивающихся отраслей и испытывающая большой дефицит кадров в области на данный момент – это мода.

"За этот год более тысячи семисот граждан из числа тех, кто обращался в центр занятости и состоял на учете, мы направляли на вакансии, которые я перечислил. Из них тысяча двести человек трудоустроены. Это достаточно хороший процент", - добавил Александр Сидоров.

Директор департамента рассказал, что одно из направлений работы службы занятости - помощь тюменцам в открытии собственного дела, в том числе и в сфере креативных индустрий. Жители могут получить грант до 192 тыс. рублей. За 11 лет благодаря этой поддержке собственный бизнес открыли почти 2,5 тыс. горожан, из них более половины продолжают его. Так, работают проекты в сфере производства одежды и аксессуаров, фотоуслуг, дизайна интерьера, организации и проведения различных развлекательных мероприятий.

В год грантополучателями могут стать до 150 человек. В 2024 году это количество планируют увеличить до 200. При этом подать заявку смогут не только индивидуальные предприниматели, но и самозанятые.

| Фото: группа "форум КПД" во ВКонтакте | Фото: группа "форум КПД" во ВКонтакте

Также в Центре занятости реализуют различные программы по переподготовке, повышению квалификации и другие.

"Для того, чтобы кадры креативных индустрий были в будущем, надо заниматься этим направлением уже сейчас. Профориентация должна носить более глубокий характер, формировать осознанные долгосрочные интересы. Человеку надо видеть и понимать карьерные траектории и перспективы, чтобы не просто получить образование и выйти на работу, а сделать ту сферу, которую выбрал, сферой своих долгосрочных интересов, долгосрочной работой и развития", - подчеркнул директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Напомним, в Тюмени проходит первый форум креативных предпринимателей КПД. До 8 октября участников ждут встречи с представителями администрации Тюмени и правительства области, питчинги, кейс-сессии по защите проектов, дебаты, панельные дискуссии, мастер-классы и другое.

Программа и все подробности по ссылке.

Виктория Макарова