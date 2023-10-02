Пять мобильных комплексов фотовидеофиксации будут работать в тестовом режиме на дорогах региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До конца 2023 года на дорогах Тюменской области в тестовом режиме начнут работу мобильные комплексы фото- и видеофиксации.

Мобильные камеры установят на ярко-зеленые автомобили с желтыми проблесковыми маячками и надписью "Фотовидеофиксация". Они будут двигаться прямо в транспортном потоке.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель руководителя главного управления дорог Тюменской области Андрей Хан.

По его словам, камеры смогут фиксировать не только превышение скорости, но также нарушения при перестроениях по полосам движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Как заверяет отечественный производитель, данные камеры способны заметить даже непристегнутый ремень безопасности, – отметил Андрей Хан. – В тестовом режиме техника будет откалибрована на дорогах региона".

Работать новые камеры будут на всех федеральных и региональных трассах Тюменской области. До конца года их появится пять, в дальнейшем число мобильных комплексов будет увеличиваться.

Как подчеркнул Андрей Хан, появление на дорогах заметных автомобилей фотовидефиксации необходимо в первую очередь для профилактики нарушений ПДД, а не наказания.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В перспективе интеграция комплексов с базой нарушений УМВД позволит выявлять автомобили, числящиеся в угоне и находить, например, злостных неплательщиков алиментов.

Напомним, в настоящее время на автомобильных дорогах Тюменской области, и, в первую очередь, в очагах аварийностям, действуют 130 стационарных комплексов фотовидеофиксации.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников