В Тюмени на ул. Запольной заменили задвижки в месте соединения водоводов

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Замену запорной арматуры в районе ул. Запольной в Тюмени провели специалисты Росводоканала. В этом месте соединяются водоводы с Метелевских и Велижанских водоочистных сооружений, далее вода транспортируется в разные районы города. За 15 часов было заменено четыре задвижки.

Как отметил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей Владимир Шааб, исправность запорной арматуры – это надежность системы водоснабжения. В случае аварии работники Росводоканала смогут сократить количество домов, попадающих под отключение, и оперативно локализовать утечку, а также сократить срок восстановительных работ.

Чтобы выполнить работу в кратчайшие сроки и не доставлять неудобств жителям, подготовку к замене начали за три недели. Заготовили все необходимые материалы, очистили водопроводную камеру, провели профилактическое обслуживание запорной арматуры на смежных водопроводных сетях, смонтировали новый узел для последующей установки.