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117 пассажиров рейса Тюмень - Москва не могут улететь по техническим причинам

Общество, 11:58 07 октября 2023

ИА "Тюменская линия"

Рейс 1503 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень – Москва (Шереметьево) не вылетел вовремя в 5 часов 25 минут по техническим причинам. На рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе четыре ребёнка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Предполагаемое время вылета - 18 часов 30 минут.

Тюменской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

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# аэропорт Рощино , Аэрофлот , задержка рейса , рейс

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