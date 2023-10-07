117 пассажиров рейса Тюмень - Москва не могут улететь по техническим причинам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Рейс 1503 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень – Москва (Шереметьево) не вылетел вовремя в 5 часов 25 минут по техническим причинам. На рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе четыре ребёнка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Предполагаемое время вылета - 18 часов 30 минут.

Тюменской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.