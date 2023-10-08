От огромной опухоли избавили пожилую пациентку хирурги Медицинского города в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От огромной опухоли на голени избавили пожилую женщину хирурги Медицинского города. Тюменские врачи прооперировали 70-летнюю пациентку из Челябинской области.

Опухоль в области голени беспокоила пожилую женщину на протяжении трех лет, за это время опухоль разрослась до 14 см. После осмотра было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Операция, в которой было задействовано две бригады хирургов, длилась более 12 часов. Чтобы восстановить дефект на месте удаленной опухоли, хирурги перенесли с боковой поверхности грудной клетки мышцу с сосудами — артерией и веной, соединив их под микроскопом.

После хирургического лечения пациентка находилась в стационаре три недели. За это время лоскут прижился, пациентка восстановилась и вернулась домой, сообщает пресс-служба Медицинского города.