Школьников Заводоуковского округа знакомят с деревообработкой

| Фото: группа "Пространство «Территория ПрофПросвета»" во ВКонтакте | Фото: группа "Пространство «Территория ПрофПросвета»" во ВКонтакте

Школьников Заводоуковского округа знакомят с направлением "Деревообработка и производство мебели" на проекте "Территория ПрофПросвет". Это профориентационное пространство на базе мебельного цеха в городе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор инициативы Дарья Синицина.

"Проект важен и нужен, потому как профориентация является ключевой в жизни каждого школьника. Нам необходимо направить ребят и показать профессии, в которых действительно есть нужда у нас в городе. Это так же будет способствовать притоку молодежи", - добавила она.

Проект стартовал 26 сентября. Для учеников 8-10 классов уже провели экскурсию по мебельному магазину "Заречье", где представлены работы местного производства. Участники посетили производственный цех. Специалисты рассказали им обо всех станках, а после те по qr-коду смогли посмотреть видео станка изнутри.

До 1 декабря пройдут еще четыре подобных экскурсии для школьников округа. Они продолжатся и в 2024 году. Также с нового года организаторы планируют запустить теоретические и практические занятия совместно с аграротехнологическим колледжем и аграрным университетом. Результатом станет изготовление домика для бездомных животных или мебели для детей из малообеспеченных семей.

На проведение проекта Дарья выиграла в конкурсе "Моя идея" 50 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на приобретение униформы для участников экскурсий – халаты и очки нужны для соблюдения техники безопасности, а также на покупку листов фанеры. "Хотим изготовить из них на станке ЧПУ эмблему проекта, например, как подставку под горячее", - поделилась руководитель инициативы.

Подробнее о "Территории ПрофПросвет" можно узнать в группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова