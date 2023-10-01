Ночной "Солянка маркет" пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 10 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастера могут заявиться на участие в ярмарке "Солянка маркет", которая откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 10 ноября в 18 часов. На втором этаже разместят около 50 участников.

Маркет проработает до 1 часа 11 ноября. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта Альберт Фатыхов, это не первый раз, когда "Солянка маркет" проходит ночью. "Такой формат уже пробовали делать пару лет назад в Доме печати. И вот решили повторить необычный вечерний/ночной досуг для горожан совместно с "Конторой пароходства". Как известно, вечером выбор мероприятий небольшой, та же "Ночь музеев" проходит всего раз в год. В планах у нас собрать необычных, креативных участников и действительно удивлять посетителей", — сказал Альберт Фатыхов.

Количество мест на маркете ограничено площадкой, поэтому будет небольшой отбор, чтобы в смежных категориях (свечи, украшения, одежда и так далее) было равное количество участников и не было перекоса в одну или другую сторону. Преимущество отдадут оригинальным проектам с ручной работой, авторы которых активно проявляют себя онлайн и офлайн. Есть шанс стать участниками маркета и у новичков, их заявки также обещают рассмотреть.

Подать заявки можно по ссылке. Ответы на них пришлют с 16 по 22 октября. Авторам одобренных проектов отправят подробные условия участия.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова