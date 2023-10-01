  • 10 октября 202310.10.2023вторник
  • USD101,3598
    EUR107,0322
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мошенники похитили сбережения тюменки, предложив ей заработать на инвестициях

Происшествия, 13:42 10 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Денежные средства перевела мошенникам тюменка 1993 года рождения. Ее убедили, что она якобы улучшит своё финансовое положение, вложив деньги в онлайн-проект, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина обратилась в полицию. Потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей написал неизвестный, который представился финансовым экспертом публичного акционерного общества, и рассказал, как получить большую прибыль от вложений в известную платформу онлайн-продаж. Тюменка посмотрела обучающие уроки и решила, что предложение может улучшить ее финансовое положение. Она выполняла все указания, которые неизвестный отдавал ей по телефону.

Злоумышленник убедил горожанку, что деньги нужно перевести на счет в личный кабинет. Через сутки ей перестали отвечать "наставники", тогда девушка поняла, что имеет дело с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 10.10.2023Житель Армизонского района отработает 340 часов за повторную пьяную езду
13:42 10.10.2023Мошенники похитили сбережения тюменки, предложив ей заработать на инвестициях
10:13 10.10.2023Водитель иномарки сбил первоклассницу на пешеходном переходе в Тюмени
14:58 09.10.202310 берез и осину незаконно спилил житель Ишимского района