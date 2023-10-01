Мошенники похитили сбережения тюменки, предложив ей заработать на инвестициях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Денежные средства перевела мошенникам тюменка 1993 года рождения. Ее убедили, что она якобы улучшит своё финансовое положение, вложив деньги в онлайн-проект, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина обратилась в полицию. Потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей написал неизвестный, который представился финансовым экспертом публичного акционерного общества, и рассказал, как получить большую прибыль от вложений в известную платформу онлайн-продаж. Тюменка посмотрела обучающие уроки и решила, что предложение может улучшить ее финансовое положение. Она выполняла все указания, которые неизвестный отдавал ей по телефону.

Злоумышленник убедил горожанку, что деньги нужно перевести на счет в личный кабинет. Через сутки ей перестали отвечать "наставники", тогда девушка поняла, что имеет дело с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.