Школьники Тюменской области смогут стать участниками патриотического фестиваля в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три события объединит патриотический фестиваль "Дорогами военного подвига": конкурс рисунков и литературных работ, выездные выставки и стационарную экспозицию. Прием заявок на участие в зональном конкурсе стартует 1 ноября и продлится до конца месяца. Проект грантовый, на его реализацию от президентского фонда культурных инициатив выделили 440 тыс. 364 рубля.

"Хотим, чтобы дети помнили, что была Великая Отечественная война, герои которой сражались на фронте, вели диверсионную работу на вражеских и оккупированных территориях, трудились в тылу. Привлечь внимание детей к новым героям, которые прямо сейчас защищают нашу великую страну", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор инициативы, эксперт центра реализации социальных проектов и программ "Зажигаем звезды" Елена Кузнецова.

По ее словам, фестиваль проводится в Ишиме на протяжении семи лет, но в статусе городского. Выход на зональный уровень позволит увеличить охват и пригласить к участию школьников городов и муниципалитетов региона. Хотя запросы от желающих из близлежащих районов поступали и раньше.

После того, как из поступивших на конкурс работ жюри выберет лучшие, из них создадут выездные выставки, которые представят во всех школах Ишима. В декабре все рисунки соберут в единую стационарную экспозицию, которую представят в городском центре дополнительного образования. Выставку смогут посетить все желающие до 9 мая.

Организаторы ожидают прямого участия в проекте не менее 500 детей и подростков. Помимо того, косвенными участниками станут посетители выездных и локальной выставок.

Победителям конкурса творческих работ вручат грамоты и дипломы, а их наставникам - благодарственные письма.

| Фото: центр дополнительного образования Ишима | Фото: центр дополнительного образования Ишима

Инна Кондрашкина