В ОКБ №2 в Тюмени применяют искусственный интеллект для диагностики инсульта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Искусственный интеллект успешно применяют в отделении лучевой диагностики областной больницы №2 в Тюмени при исследовании сосудистых катастроф. Возможности ИИ используют для анализа КТ-снимков головного мозга пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Рустама Талыбова, за год специалистам удалось успешно проанализировать 900 результатов КТ-исследований.

"При подозрении на инсульт, пациента осматривает врач-невролог, после чего определяет пораженное полушарие и мы в компьютерной системе кодируем его. Посредством кода искусственный интеллект обрабатывал результаты обследования. Технология помогает в локализации поражения и постановке диагноза, но окончательный вердикт относительно заболевания выносит врач", – пояснил он.

Искусственный интеллект в автоматическом режиме показывает очаги инсульта, подсвечивая их цветным контуром. Система способна определить уровень тяжести патологии, в зависимости от ее объема. На основе анализа исследования, формируется предварительное рентгенологическое заключение.

"После года реализации проекта в нашей больнице, - отметил главврач ОКБ №2 Иван Швецов, - мы видим оптимизацию работы специалистов по лучевой диагностике. В будущем планируем расширить спектр диагностики с применением ИИ для анализа других, не менее важных заболеваний".