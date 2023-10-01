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Более 3,8 млн рублей собрали в Тюменском районе для помощи участникам СВО

Общество, 15:47 14 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 3,8 млн рублей поступило в 2023 году на благотворительный счет "Забота и милосердие". Он был организован Тюменской районной организацией ветеранов. В формировании доходов счета принимают участие администрации районного и местного уровня, законодательные и контролирующие органы, управления, муниципальные учреждения социальной сферы, предприниматели и все неравнодушные жители.

Основная часть собранных средств направлена на приобретение и доставку в зону СВО необходимых товаров: медикаментов, тепловизионных монокуляторов и прицелов, биноклей, генераторов, бензопил, бочек, квадрокоптеров, радиостанций, строительных инструментов и материалов, автошин, хозяйственных товаров и прочего. Также бойцам направлено 150 летних маскировочных сетей, сообщает пресс-лужба администрации Тюменского района.

Кроме того, средства благотворительного счета выделялись на проведение мероприятий с семьями мобилизованных: на подарки к 23 февраля, 8 марта и 9 Мая. Семьи участников СВО побывали на концерте в Тобольске.

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