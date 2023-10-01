Электропоезд "Ласточка" временно будет курсировать по маршруту Тюмень – Ишим

| Фото: пресс-служба СвЖД | Фото: пресс-служба СвЖД

"Ласточка" будет временно курсировать по маршруту Тюмень – Ишим вместо электропоезда ЭП2ДМ с 13 по 16 октября.

Как пояснили в пресс-службе СвЖД, 13 октября электропоезд "Ласточка" будет выполнять рейс №7342 Тюмень – Ишим, с 14 по 15 октября - рейсы №7341/7342 Ишим – Тюмень – Ишим, 16 октября рейс №7341 Ишим – Тюмень.

График движения и стоимость проезда не изменится, билеты оформляются без указания мест. Все обязательства перевозчика по отношению к пассажирам выполняются.

Решение о назначении "Ласточек" принято в связи с необходимостью гарантийного сервисного обслуживания подвижного состава новой модификации ЭП2ДМ условиях специализированного ремонтного депо на станции Нижний Тагил.