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В Минстрое отметили вклад Тюменской области в восстановление соцобъектов ЛНР

Общество, 15:53 17 октября 2023

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Вклад Тюменской области в восстановление социальных объектов Луганской народной республики отметили в Минстрое России. Так, благодаря региону отремонтировано детское отделение городской больницы Краснодона.

В ведомстве уточнили, что в здании четыре этажа. Строители заменили кровлю, окна и двери, обновили системы снабжения теплом, водой и электрическом. Специалисты усилили стены и сделали новый фасад.

"Регион-шеф также оснастил медучреждение рентгенаппаратом, офтальмологическим оборудованием, УЗИ, оборудовал физиокабинет. В детском отделении теперь дневной стационар на 40 коек, круглосуточный – на 30. На этажах созданы игровые зоны. На территории установили детскую площадку", - уточняется в сообщении министерства.

Отделение будет принимать не только пациентов Краснодона, но и всего района – это около 17 тыс. детей.

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# больница , капитальный ремонт , Краснодон , Минстрой

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