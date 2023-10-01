Будущее национального права обсудят в Тюмени на международном форуме

| Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

Международный форум, посвященный 30-летию Конституции Российской Федерации "Будущее национального права: традиционные идеи и перспективные модели" пройдет в Тюменском госуниверситете с 19 по 22 октября. Участниками мероприятия станут исследователи из ведущих российских и зарубежных вузов и научных организаций, сообщает пресс-служба вуза.

Пленарное заседание "Модерн в международном праве" пройдет 19 октября в Школе перспективных исследований ТюмГУ. 20 октября в Тюменской облдуме состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Сохранение и укрепление традиционных ценностей многонационального народа России". Также запланированы круглые столы и дискуссионные площадки, презентации VR-тренажера, российско-китайского исследовательского центра, панельные дискуссии, открытые лекции, семинары-совещания.

В мероприятиях форума примут участие профессора ведущих вузов России из Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, ВШЭ, Балтийского федерального университета им. И.Канта и другие. Зарубежные научные школы будут представлены учеными из Шаньдунского университета (КНР), Университета Сапиеца (Рим), Университета Форт-Хэйр (ЮАР), Бразильской школы права.

Участники обсудят ряд вопросов, среди которых правовые традиции и государственная идеология, национальная модель юридического образования, финансовое право, Legal Tech, регулирование в сферах систем искусственного интеллекта и генетических технологий и многие другие.