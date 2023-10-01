Регионы УФО прорабатывают новые программы расселения из аварийного жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые программы по расселению из аварийного жилья прорабатывают регионы Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев по итогам заседания попечительского совета Фонда развития территорий, сообщает пресс-служба полпредства.

"Регионы, которые досрочно завершают переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, уже приступили к проработке новых программ. Конкретные объёмы расселяемого аварийного жилья будут известны после утверждения федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов" – подчеркнул Владимир Якушев.

В текущем году адресные программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г., досрочно завершатся в Тюменской, Челябинской и Курганской областях. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах они также будут закончены досрочно – в 2024 г., а в Свердловской области - в 2025 г.

Полпред напомнил, что в УФО с 2019 г. улучшить свои жилищные условия смогли 132 тыс. человек.