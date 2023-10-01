Максут Шадаев: искусственный интеллект позволит нам стать более эффективными

Искусственный интеллект даст возможность прочувствовать регионам и ведомствам прямой экономический эффект от внедрения в жизнь такого рода технологий. Людей можно будет задействовать на более творческих направлениях, заниматься повышением качества.

Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года", которая проходит в Тюмени в рамках форума "Инфотех" 18 октября.

"Очевидно, что если раньше было задействовано множество людей на рутинных операциях, то при внедрении нейросетей можно их переориентировать на другие задачи. Рутина в следующие пять лет будет уходить. Искусственный интеллект позволит нам стать более эффективными", — отметил он.

Виктория Макарова