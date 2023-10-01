Песок стал лейтмотивом зоны отдыха для участников "Инфотеха"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Отдохнуть и узнать больше об информационной безопасности могут участники и гости XVI цифрового форума "Инфотех", который проходит в Тюменском технопарке с 18 по 19 октября.

Каждый раз на "Инфотехе" открывают новую развлекательную зону "ИБ без границ". В 2023 году в концепцию лег "песок".

По словам соорганизатора форума, генерального директора группы компаний "Анлим" Максима Овсянникова, это многозначная концепция. Во-первых, песок – сленговое описание технологий песочницы, помогающей бороться с атаками "нулевого дня", с теми, которые не ловят классические средства защиты.

"Это была одна из последних технологий, которая импортозамещена нашими производителями. Также песок – это фильтр, который очищает воду от вредных веществ, это символ средств защиты, которые очищают трафик от вредного. В песочнице рождаются стартапы. Если что-то выросло на песке, то это максимально жизнестойко. И самое главное, песок – это символ времени, а время – самый ценный ресурс, который можно вложить в развитие технологий", – рассказал Максим Овсянников.

В развлекательной зоне участники и гости могут сделать фотографии на память. В "Песочнице знаний" люди ищут при помощи кисточек QR-коды, перейдя по которым они попадают на сайты об информационной безопасности. Если участники создают команды из пяти человек, то они могут побороться за призы. Те, кто находят первые три QR-кода, забирают подарки.

Также гости могут создать свой музыкальный трек на саундпаде и прослушать его. На панели с помощью конструктора посетители могут собрать понравившееся звуки воедино.

"Кроме символизма песка мы также доносим, что помимо того, что есть работа, требуется развитие, нужна и точка отдыха, перезапуска и безопасности", – заключил Максим Овсянников.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова